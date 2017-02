Alla vigilia della trasferta contro la Sampdoria, l'allenatore del Cagliari, Massimo Rastelli, ha parlato in conferenza stampa: "È stata una settimana di lavoro in più per Padoin e Ionita, guardiamo alla sfida contro la Sampdoria con fiducia. Ritrovare Joao Pedro per noi è importantissimo: il brasiliano è pronto a scendere in campo dal primo minuto. La Sampdoria è una squadra con un gioco e una identità ben precise, stanno bene e lo dicono i risultati. Alla squadra chiederò di giocare con la stessa fiducia di quando siamo davanti al nostro pubblico. Melchiorri? È un ragazzo forte: ora è qui, l'aria dello spogliatoio di casa non può che fargli bene".