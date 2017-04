Massimo Rastelli, allenatore del Cagliari, parla ai microfoni di Radio Rai dopo la vittoria sul Pescara: "Da qualche mese siamo piuttosto tranquilli, ma la certezza della salvezza ha sempre un sapore particolare. Ci godiamo questa vittoria, che ci permette di mantenere la posizione in classifica, nonostante le vittorie delle nostre rivali, e di accorciare sull'Udinese. Cercheremo di fare più punti possibili per raggiungere un grande risultato da neopromossa. Oggi ci è mancata un po' di lucidità in fase realizzativa: queste gare, se non le chiudi, rischi di pareggiarle. Loro hanno avuto due occasioni, è stato bravissimo Rafael".