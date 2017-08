Massimo Rastelli ha parlato in conferenza stampa della partita che il Cagliari giocherà domani contro il Milan: ''Il mio primo pensiero è per il popolo di Ischia. Sono con loro. La sfida con il Milan? È una squadra in forma che gioca già a memoria. È un avversario ostico, noi dobbiamo mantenere la nostra identità a prescindere dall'avversario. Van der Wiel? È un giocatore con una propensione molto offensiva. Ha grande qualità, sono contento del suo arrivo. Il VAR, col tempo, aiuterà tutti: ho visto l'atteggiamento giusto da parte dei giocatori. Il primo rigorista è Joao Pedro, in sua assenza Farias è tra i designati. Capita di sbagliare un rigore''.