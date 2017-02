Nel corso del programma “Serie A Live” in onda su Premium Sport, l’allenatore del Cagliari Massimo Rastelli dichiara: “La gara è stata interpretata perfettamente per 37 minuti, poi ci siamo fatti sorprendere in una situazione di palla scoperta. Quel taglio di Higuain dovevamo aspettarcelo, siamo stati ingenui. Purtroppo quando vai sotto con una squadra come la Juventus è difficile recuperare e, infatti, a inizio ripresa, ci siamo fatti colpire in contropiede. Ma stiamo facendo bene, abbiamo ritrovato qualche infortunato e la prestazione di stasera mi lascia complessivamente soddisfatto. L’interpretazione è stata buona, l’avevamo preparata bene: era importante mantenere le linee strette e mi sembra che, fino a quando la Juventus non ha trovato il gol, il Cagliari abbia anche creato dei presupposti per andare in vantaggio. Ibarbo? Ci può dare soluzione diverse da quelle che già abbiamo, quindi può tornare utile. Il contatto Alex Sandro-Dessena sullo 0 a 0? Gli episodi nel calcio capitano e bisogna accettarli. La Juventus alla fine ha meritato la vittoria, avrei voluto renderle la vita un po’ più difficile. Riva? È stato un piacere rivederlo, la gente di Cagliari prova molto affetto per lui ed è un peccato non avergli regalato un risultato positivo.”