Andrea Cossu torna al Cagliari. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Sono stato accolto bene, sia dal gruppo che dall’allenatore. Due anni fa avevo preso la decisione di rimanere in Sardegna, arrivò l’offerta dell’Olbia e ringrazierò per sempre la Società e i compagni. E’ stata una bellissima esperienza, non è facile giocare in categorie come Serie D e Lega Pro. Non ho pensato se questa sarà la mia ultima stagione: sono soltanto concentrato a fare bene. Indossare la maglia del Cagliari è qualcosa di speciale".