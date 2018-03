Ho parlato con Astori solo una volta ed ho apprezzato subito il suo spessore umano.

Filippo, difensore del, lascia la 13, maglia che fu di Davide, e opta per la 56. Questo il messaggio su Twitter dell'ex Juve: "Ho parlato con Astori solo una volta ed ho apprezzato subito il suo spessore umano. È giusto che il numero 13 del Cagliari rimanga suo per sempre. La mia stagione proseguirà con il 56, numero per me importante visto che è la data di nascita di mio padre".