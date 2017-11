Filippo Romagna, giovane difensore classe 1997, è diventato un giocatore di proprietà del Cagliari nello scorso mercato, arrivato dalla Juve dopo tutta la trafila nelle giovanili bianconere. Al Corriere dello Sport ha raccontato: "In assoluto il mio preferito è sempre stato Alessandro Nesta, ma ora ci sono tanti difensori a livello internazionale, come Ramos, che mi piacciono. Quello, però, che per caratteristiche può essere più simile a me è proprio Bonucci. Ovviamente con le dovute distanze visto che lui è un fenomeno e io non ho fatto ancora nulla".



JUVE - "Quando ero nel loro settore giovanile, l’obiettivo era arrivare in prima squadra, ma quando è arrivata la proposta del Cagliari ci ho messo davvero poco per accettare e sono molto contento per la scelta che ho fatto. Io voglio crescere e ora penso solo al Cagliari. Cosa ho imparato alla Juve? Ho imparato tanto ma ho avuto la fortuna di aver acquisito la loro mentalità che fa la differenza. Una mentalità che ho ritrovato anche a Cagliari perché anche qui, pur puntando alla salvezza, si gioca sempre per vincere".