Nuova doppia seduta per il Cagliari ad Asseminello, in preparazione della partita di sabato pomeriggio alla Sardegna Arena contro l’Udinese, anticipo della trentaduesima giornata di campionato. La mattina ha visto la squadra effettuare inizialmente un riscaldamento tecnico, seguito da esercitazioni sul possesso palla e sui calci piazzati.



Nel pomeriggio, dopo l’attivazione, i rossoblù hanno svolto una serie di partitelle e una partita a tema. Parzialmente in gruppo Kwang-Song Han. Terapie per Daniele Dessena, Alessandro Deiola e Diego Farias.



Domani pomeriggio è prevista una nuova seduta di allenamento. Al termine mister Lopez incontrerà i media nella sala stampa di Asseminello per parlare della gara. L’appuntamento è fissato per le ore 17.15.