Nonostante l'arrivo di Gabriel in Sardegna, il Cagliari pensa sempre a Salvatore Sirigu. Il portiere di proprietà del Paris Saint-Germain, ora al Siviglia, non trova spazio in Spagna ed è pronto a fare le valigie. I contatti continuano, il club sardo lo sogna: c'è da convincere il club parigino a pagare parte dell'ingaggio del giocatore, che nel frattempo ha detto no al Nizza.