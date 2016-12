Due sconfitte consecutive, l'ultima pesante contro l'Empoli: non è un buono momento per il Cagliari, con lo stesso Rastelli messo in discussione dopo il recente ko del Castellani. I rossoblù vogliono riscattarsi questa sera al Sant'Elia, contro il Sassuolo: questa gara non la giocherà Marco Storari, che lascerà il posto tra i pali a Rafael. L'ex portiere della Juventus ufficialmente è influenzato ma, in realtà, i suoi rapporti con la società non sarebbero più idilliaci.