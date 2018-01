Il Cagliari è a un passo da Caldirola (Werder) per la difesa, l’alternativa è Sorensen (Colonia). Per la fascia è vicino Maxi Olivera (Fiorentina). Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, dalla Viola potrebbe arrivare anche il mediano Sanchez. Per l’attacco l’ultimo nome è quello di Pinamonti (Inter) su cui c’è anche il Sassuolo e il pressing del Wolverhampton. In uscita Miangue, proposto al Genoa.

Intanto, come si legge sul Corriere dello Sport, Faragò può prolungare il contratto dal 2020 al 2022 con un ritocco all'ingaggio.