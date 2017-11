Nicolò Barella è una della grandi rivelazioni di questo inizio di campionato. Il centrocampista classe '97 è pronto a fare la fortuna del Cagliari, non soltanto in campo, ma anche a livello economico nelle prossime finestre di mercato. La Juventus sembra essere in pole per un possibile affare con i sardi, ma ci sono anche la Roma e i nuovi arrivati del Napoli interessati a Barella. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, infatti, gli azzurri stanno facendo osservare il calciatore con attenzione. Le risposte positive fanno pensare che ci saranno anche i partenopei a dare battaglia ai bianconeri e ai giallorossi per il giovane talento.