Cagliari-Udinese 2-1 (primo tempo 1-1)



Marcatori: 10' Lasagna (U), 21' Pavoletti (C), 84' Ceppitelli (C)



Cagliari (3-5-2): Cragno; Pisacane, Ceppitelli, Castan; Faragò, Padoin, Cigarini (74' Cossu), Barella, Miangue (67' Ionita); Sau, Pavoletti (88' Ceter). All. Lopez



Udinese (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Balic (75' Hallfredsson), Barak, Ali Adnan; Lasagna (58' Jankto), Maxi Lopez (68' De Paul). All. Oddo



Arbitro: Giacomelli di Trieste



Ammoniti: 69' Cigarini (C), 73' Danilo (U), 90' Hallfredsson (U), 91' Barella (C), 91' Fofana (U)