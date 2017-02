Il Cagliari, attraverso il proprio sito, comunica che la Corte Sportiva d’Appello Nazionale - riunitasi questo pomeriggio a Roma - ha respinto il ricorso presentato dalla Società in merito alla squalifica per tre giornate inflitta dal Giudice Sportivo al calciatore Joao Pedro. Il club, con grande rammarico, prende atto del verdetto espresso dalla Corte. Joao Pedro, oltre a non aver disputato la gara casalinga contro il Bologna, non potrà partecipare alla partita di domenica prossima, Atalanta-Cagliari, e a Cagliari-Juventus del 12 febbraio.