Il Cagliari Calcio è felice di annunciare il prolungamento del contratto del portiere Rafael, che continuerà a vestire i colori rossoblù sino al 30 giugno 2019.

Autentico professionista, calciatore dai grandi valori umani, Rafael è riuscito subito a guadagnarsi la stima e l’affetto di compagni e tifosi. Arrivato a Cagliari nel gennaio 2016, il brasiliano in questi anni ha sempre offerto il suo prezioso contributo. Fortemente attaccato alla Sardegna, alla città e al club, Rafael ha totalizzato sin qui 32 presenze in rossoblù tra Campionato e Coppa Italia, neutralizzando ben 3 rigori la scorsa stagione.



LE PAROLE - “Desideravo tanto questo rinnovo, è un enorme piacere per me giocare con il Cagliari, una squadra a cui mi sento particolarmente legato. Dal primo giorno qui mi sono sentito come a casa, ringrazio il club e tutti i nostri tifosi”, ha dichiarato il portiere brasiliano alla firma del prolungamento contrattuale.