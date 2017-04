L'unico obiettivo era vincere e il Cagliari lo ha centrato senza troppi patemi. Tutto secondo i piani: i rossoblu di Massimo Rastelli tornano da Palermo con una vittoria importante, ma che non sembrava affatto scontata. Di fronte ad una squadra quasi all'ultima spiaggia, l'undici isolano ha sofferto per tutto il primo tempo, passando anche in svantaggio con il gol di Gonzalez al 26', salvo poi far emergere la grande differenza di livello tra i due organici nella ripresa, con il tris firmato da Ionita (doppietta) e Borriello. E' arrivata così la terza vittoria stagionale in trasferta per il Cagliari. Piccola curiosità, tutti e tre i successi lontano dal Sant'Elia sono stati caratterizzati dal fattore rimonta: l'1-2 di San Siro contro l'Inter e la vittoria (sempre per 1-2) in quel di Crotone.



Tra le note liete in casa rossoblu - fatta eccezione per l'esordio assoluto di Han Kwang Song, primo nordcoreano a debuttare in Serie A - c'è sicuramente l'eccelsa prestazione di Artur Ionita. Per il centrocampista moldavo, quelli del Barbera sono stati i primi gol con la maglia del Cagliari. Reti che valgono doppio, considerando il fatto che il ragazzo classe 1990 lo scorso 11 settembre 2016 aveva rimediato la frattura scomposta del perone. Il duttile centrocampista non ha mai mollato ed è tornato alla grande, rivelandosi il vero rinforzo del mercato invernale per il Cagliari di Rastelli. Sette mesi dopo il grave infortunio, che lo ha tenuto fuori fino a febbraio, ecco che Ionita si è calato abilmente nel ruolo di superstar: prima con una prestazione da migliore in campo contro la Lazio, poi con la doppietta rifilata al Palermo, che testimoniano la fondamentale importanza dell'ex Verona nello scacchiere tattico di Rastelli. Il brutto infortunio è ormai alle spalle, il guerriero moldavo è finalmente tornato a brillare. Per la gioia del popolo rossoblu, che potrà contare sulla grinta, sulla corsa e sui gol di Ionita per il finale di stagione, ma soprattutto per il futuro.