Il Cagliari esce sconfitto dall'Olimpico di Roma. Una sconfitta indolore per i rossoblù, che mantengono ben 16 punti di distacco dalla zona salvezza, anche grazie all'andamento lento, per non dire lentissimo, di Palermo, Crotone e Pescara. Il Cagliari ha in tasca la salvezza con largo anticipo rispetto alla fine del campionato. Dunque, l'obiettivo minimo della società presieduta da Tommaso Giulini, è ormai quasi raggiunto. Anzi, il Cagliari dà la sensazione di poter migliorare ulteriormente il suo score. La cartina di tornasole è il miglioramento del gioco e della tenuta agonistico-mentale della squadra di Rastelli, la cui sconfitta contro la squadra capitolina è arrivata con onore e dignità. Sembrano ormai soltanto vecchi ricordi le goleade subite - in modo eccessivamente arrendevole - contro Juventus, Fiorentina, Lazio e Torino.

Il Cagliari è cambiato. Si è fatto più maturo. E sono diventati più maturi anche i tifosi rossoblù che, prima di Natale, chiedevano la "testa" di Rastelli e che, invece, ora hanno dovuto ricredersi alla luce dei risultati e della classifica. Risultati e classifica che danno pienamente ragione al progetto Rastelli. Anche nella trasferta di Roma il Cagliari ha lottato fino all'ultimo con grinta e carattere ed è uscito sconfitto soltanto per effetto di un gol firmato da Dzeko. Una rete peraltro contestata dai rossoblù, che hanno reclamato nell'occasione per un fallo commesso a centro-area dall'attaccante giallorosso.

Buona la prova del talento Barella, sempre capace di inserirsi con precisione tra la linea del centrocampo e quella dell'attacco. Una certezza è poi quella di Marco Borriello, prezioso nel proteggere la palla e far salire il baricentro della squadra. In porta Rafael si è messo in luce con alcuni interventi provvidenziali che non hanno fatto rimpiangere Storari.

Unica nota stonata per i rossoblù l'espulsione di Joao Pedro, reo di aver rifilato un calcione a Strootman nel tempo di recupero.