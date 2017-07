Le prime uscite stagionali hanno messo a nudo quelli che sono i limiti del Cagliari attuale. Dalle prime amichevoli nel ritiro di Pejo fino alla sfida contro il Brescia (2-2) è apparso subito evidente che il reparto che più necessita di un ulteriore miglioramento è la difesa, soprattutto sulle corsie laterali. Senza Isla, volato in Turchia, sponda Fenerbahce, Massimo Rastelli ha alternato Padoin e Faragò sul versante di destra. Se per l’ex Juventus non è una novità, in quanto ha ricoperto quel ruolo già in passato, altrettanto non si può dire per il centrocampista calabrese che, nel corso della sua carriera, aveva giocato in quella posizione soltanto in un paio di circostanze quando ancora vestiva la maglia del Novara. Faragò si è comunque disimpegnato discretamente, seppur contro avversari sulla carta inferiori. Ecco perché, in vista della nuova stagione ormai alle porte, occorre almeno un rinforzo per la fascia di destra. Gli indiziati principali? Sala, Rispoli e l'ex Balzano.



Diversa la situazione sulla corsia opposta: al momento l'unico titolare a disposizione di Rastelli è il giovane Senna Miangue, mentre l'eventuale utilizzo di Capuano sembrerebbe più una dichiarazione di mancanza di alternative che un reale esperimento estivo, nonostante l'ex Pescara abbia già giocato (senza brillare particolarmente) nel ruolo di esterno basso. Lasciare in eredità al giovanissimo belga (classe 1997) la corsia che apparteneva a Murru - trasferitosi alla Sampdoria - potrebbe rivelarsi una scelta rischiosa, un'arma a doppio taglio. L'ex interista ha senza dubbio qualità importanti, ha una forte personalità e una certa maturità, ma affidargli il ruolo da titolare per l'intera stagione non sembrerebbe al momento la decisione più saggia. La società rossoblù dovrebbe intervenire sul mercato per assicurare a Rastelli un uomo di esperienza per la fascia sinistra, che si alterni e faccia da chioccia al giovane Miangue. Uno dei nomi in cima alla lista del club isolano è infatti quello di Federico Peluso, che il ds Rossi conosce molto bene per i suoi passati al Sassuolo.



Ma c'è anche un curioso retroscena: due settimane fa è stato proposto al Cagliari il profilo di Leo Vangioni, allora sotto contratto con il Milan e accasatosi recentemente al Monterrey, in Messico. L'entourage dell'argentino aveva intravisto la necessità dei rossoblù di ricorrere ai ripari per il ruolo di terzino sinistro e aveva pensato bene di candidare il proprio assistito, in uscita dal Milan, che sarebbe potuto arrivare in Sardegna anche in prestito secco o con eventuale opzione di riscatto. Il ds Rossi ha valutato il profilo, ma ha preferito declinare la proposta. Una scelta dettata dall'alto ingaggio di Vangioni oppure un chiaro segnale sul fatto che si stia lavorando concretamente e sottotraccia su altre piste? Lo scopriremo presto, con la speranza che il Cagliari si presenti ai nastri di partenza della prossima Serie A con l'organico al completo e senza carenze in nessun reparto, terzini compresi.