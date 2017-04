Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha dichiarato a Radio RAI: "Finora la nostra stagione merita un voto alto, 7+ o 8. Abbiamo fatto divertire molto i tifosi, segnando tanti gol. E' vero che ne abbiamo anche subiti tanti, ma siamo una squadra molto sbilanciata in avanti, credo sia il settimo attacco più forte di tutti i tempi nella storia del Toro. Eravamo partiti in modo eccellente, c'erano aspettative buone per una squadra che sa produrre gioco e gol. Poi abbiamo buttato via qualche punto per strada e c'è stato qualche rigore sbagliato di troppo. Ma ricordiamoci che siamo una squadra giovane e, quando hai molti giovani, ci possono anche stare momenti in cui incespichi e non tieni il passo".



PRIMI COLPI - "Abbiamo seminato bene per il prossimo anno, ci saranno altri giovani che ritornano dai prestiti, come Bonifazi, e altri che abbiamo preso, da Lyanco a Milinkovic-Savic che è considerato il Donnarumma serbo".



IL GALLO - "Quando ho messo la clausola di rescissione da 100 milioni di euro per Belotti sembrava stratosferica e invece ora per qualcuno è anche bassa. Non credo che qualcuno verrà a prendere Belotti a 100 milioni, credo sia meglio per lui e per noi che resti ancora un anno. Leggo che lui sarebbe felice di rimanere, gli parlerò. Credo debba consolidarsi, rifare un grande campionato per poi andare al Mondiale in pompa magna e poi vediamo".