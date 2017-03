Urbano Cairo, presidente del Torino, ha parlato a Sky Sport di Andrea Belotti, che sta disputando la migliore stagione della sua carriera, e di Sinisa Mihajlovic, che resterà in granata anche la prossima stagione: ''La clausola è un accordo che si fa con il giocatore: se arriva qualcuno dall'estero che offre 100 milioni io sono obbligato a darlo. Per l'Italia, però, non c'è clausola. Alzarla? Abbiamo fatto questa cosa e va bene, non so se qualcuno arriverà dall'estero; poi anche se arrivasse qualcuno con i 100 milioni, il giocatore potrebbe anche decidere di non andare via. Lui fa dei gol pazzeschi, sono contento per la sua partita. Dopo il match che vincemmo contro la Roma in casa, incontrai gli agenti di Belotti che mi chiesero un adeguamento, allora mi venne l'idea di mettere questa clausola. Ora sembra che 100 milioni siano pochi: spero che non arrivi nessuno perchè me lo tengo volentieri. Potessi ora metterei la clausola a 150 milioni ma non si può. Mihajlovic? Rimane anche il prossimo anno; abbiamo un accordo biennale e sta facendo bene. C'è anche un bel rapporto personale. Juventus? Quello è un derby importante, dobbiamo arrivarci nella condizione migliore''.