Andrea Belotti, attaccante del Torino, fuori per infortunio al ginocchio dal primo ottobre, "è un grande centravanti e goleador. È chiaro che mi spiace non averlo, però noi dobbiamo parlare di chi c'era. Belotti ha fatto un esame sabato ed è andato bene, quindi lui può essere pronto per recuperare dal punto di vista atletico. Non voglio dire nulla, ma Belotti è un toro. Secondo me avremo delle sorprese positive a breve". Lo ha detto Urbano Cairo, presidente del Torino Calcio, a margine della 18esima edizione del Premio Cairo a Milano.