"Non lo vendo Barreca! Non lo vendo!". Più che una semplice dichiarazione, quasi un modo per mettere in guardia Monchi. Urbano Cairo, presidente del Torino, è stato intercettato dai giornalisti di pagineromaniste.com nel centro di Roma e ha voluto ribadire l'assoluta incedibilità di Antonio Barreca. Il patron granata, secondo le indiscrezioni di mercato, avrebbe già respinto al mittente un'offerta giallorossa di circa 15 milioni di euro. Il terzino è uno dei gioielli di mercato del Torino, che in queste ore sta affrontando la trattativa con il Milan per il possibile addio di Belotti. Una doppia partenza non farebbe piacere a Sinisa Mihajlovic ma la Roma continuerà a sferrare l'assalto per il terzino.