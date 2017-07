FANTACALCIOMERCATO

Intervistato da Sky Sport, il presidente delha parlato del mercato dei granata e del possibile addio di"Stiamo facendo le cose per bene, stiamo completando la rosa. Berenguer è un tassello importante.".L'ho detto tante volte, lui ha una clausola a 100 milioni valevole soltanto per l'estero. Se rimane al toro almeno un altro anno è una cosa bella sia per lui che per noi. Non vedo tutta questa attenzione su Belotti che deve andare per forza da un'altra parte. Prima di privarci di Belotti ci penserò 100 volte: non lo voglio vendere, solo per l'estero sarei costretto. Voglio che rimanga ancora un anno, perchè voglio avere una squadra che punti in alto, è importante per noi tenerlo.".. La volontà del giocatore è importante, ma anche quella della società. Noi non dobbiamo ascoltare solo la volontà del giocatore.Il contratto è fino al 2020, con o senza clausola, non abbiamo niente da dirci".. Ho buonissimi rapporti con De Laurentiis, non credo se la sia presa per Berenguer"."Non ho parlato con nessuno per Barreca, non ho avuto nessun tipo di richiesta"."Se Belotti mi dovesse chiedere di andare via? Mi stupirei, mi stupirei molto. La situazione Belotti è un cosa semplicissima: a novembre dello scorso anno abbiamo rinnovato il contratto al giocatore, con lui abbiamo un rapporto eccellente, ha fatto due anni molto belli al Toro. Deve rimanere con noi, può rimanere con noi, a meno che qualcuno arrivi dall'estero pagando la clausola da 100 milioni., questo perché c'è la clausola.".