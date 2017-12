Auguri e promesse, in un video messaggio il presidente Urbano Cairo aggiorna gli obiettivi del Torino per il 2018: "Mi batterò in tutti i modi, nel 2018, affinché il Toro dia ai suoi tifosi e a tutti noi le soddisfazioni che meritiamo. Porteremo la squadra dove abbiamo in mente. Non lo diciamo per scaramanzia, ma lo sappiamo". Il riferimento va all'Europa, allontanatasi però dopo gli ultimi risultati e il pareggio di Ferrara, con la Spal capace di rimontre il doppio vantaggio granata.