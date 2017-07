L'arrivo al Milan di Andrea Belotti, negli ultimi giorni, si è complicato. Il presidente granata Urbano Cairo è stato chiaro: non vuole vendere il giocatore e, soprattutto, non vuole fare sconti a nessuno. La società rossonera quindi, per riuscire ad acquistare al Gallo, dovrà offrire una cifra quantomeno vicina a quei 100 milioni previsti dalla clausola rescissoria. Ma se Belotti non dovesse andare al Milan, M'Baye Niang e Gabriel Paletta arriveranno lo stesso al Torino?



L'italo-argentino è quello che ha le possibilità maggiori di trasferirsi ugualmente in granata, mentre per il francese le cose si complicherebbero: il Torino infatti in questo momento non è intenzionato a spendere 18 milioni per Niang, considerato che nello stesso ruolo il Torino ha da poco acquistato lo spagnolo Alejandro Berenguer.