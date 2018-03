Il tormentone sul futuro di Andrea Belotti rischia di durare ancora diverso tempo. L'intervista che l'attaccante ha rilasciato dal ritiro della Nazionale a Rai Sport, nella quale ha parlato anche di un possibile addio al Torino per trasferirsi in una cosiddetta grande, a patto però di essere titolare e non per fare la riserva, ha fatto preoccupare i tifosi granata che, per la prima volta, hanno sentito parlare il loro capitano di un possibile addio. Ora, però, il presidente granata Urbano Cairo ha provato a tranquillizzare l'ambiente.



Come riporta l'Ansa, a margine di un incontro con gli investitori in Borsa, il massimo dirigente granata ha dichiarato: "Belotti è contento di stare a Torino, non c'è nessun problema".