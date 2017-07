Torna a parlare, Urbano Cairo. Il presidente del Torino dice la sua su Andrea Belotti, centravanti granata sogno di diversi club, dal Chelsea di Conte al Milan di Montella, dopo il primo allenamento della squadra di Mihajlovic al Filadelfia. Queste le parole riportate da gianlucadimarzio.com: "Belotti? Quella clausola è a 100 milioni appunto, perché molto elevata. Nessuno per ora si è fatto vivo: sono contento che sia con noi e spero che si possa andare avanti così. Se ci siamo parlati? Oggi non abbiamo fatto in tempo, ma lo faremo. Voglio capire cosa ne pensa: io sono contento che lui stia qui, anche perché abbiamo rinunciato a possibili discorsi importanti, che non arrivavano ai 100 milioni della clausola. Non erano offerte formalizzate, ma comunque discorsi. Un Toro senza Gallo vorrei non immaginarmelo, ma comunque stasera sarò a cena con Mihajlovic e Petrachi, parleremo di tutto, e capiremo se dover pensare anche a questo. Per definizione, più passa il tempo meno sono le possibilità che si allontani: se rimane con noi, sono felicissimo. La clausola è quella, ma, ripeto, bisogna sentire anche lui ed è sempre importante che un giocatore resti con la voglia di fare bene: io ci tengo a parlare con lui, per avere con una viva voce una conferma di quella che sia la volontà del giocatore. Non credo sia possibile una sua cessione in Italia, dove non c’è nemmeno una clausola. Andrea è un ragazzo straordinario, ha un senso della disciplina, della professione e dell’attaccamento alla maglia indubitabili".