Il terzino del Milan Davide Calabria parla dal ritiro dell'Italia Under 21 a Ferrara, tra prossimi impegni con la nazionale e il derby contro l'Inter: le sue dichiarazioni riportate da La Gazzetta dello Sport.



UNDER - "Ovvio che chi è qui già dallo scorso biennio abbia un'esperienza diversa, ma non sono l'unico. La precedente Under era già collaudata, con tanti giocatori protagonisti in Seri e A. Ora stiamo formando un nuovo gruppo, c'è tempo per crescere. Ma c'è tanta qualità anche qui".



MILAN - "Anche nel Milan c'è tanto talento, peccato per le ultime partite, ma sono fiducioso. Poi ci sta che i tifosi e gli addetti ai lavori ci critichino, perché c'è stato un mercato importante, ma credo sia normale avere delle difficoltà all'inizio, siamo ancora in costruzione. Con il lavoro e con il tempo riusciremo a fare grandi cose. Montella? Con lui mi trovo bene, mi sta dando fiducia e sono contento. Derby? Da tifoso e da giocatore c'è sempre un po' di tensione: di sicuro si affrontano due grandi squadre".