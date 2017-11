Chi sarà il prossimo Calciatore africano dell'anno? Sicuramente non Riyad Mahrez: resa nota la lista dei 30 finalisti e l'esterno algerino del Leicester, vincitore della scorsa edizione, non figura nell'elenco. Nessun 'italiano' presente, ma ci sono due freschi ex della Serie A: Mohamed Salah, passato dalla Roma al Liverpool, e Keita Balde che ha lasciato la Lazio per il Monaco.



Giocatore africano dell'anno



Vincent Aboubakar (Cameroon & Porto)

Karim El Ahmadi (Morocco & Feyenoord)

Christian Atsu (Ghana & Newcastle)

Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon & Borussia Dortmund)

Eric Bailly (Cote d'Ivoire & Manchester United)

Cedric Bakambu (DR Congo & Villareal)

Keita Balde (Senegal & Monaco)

Christian Bassogog (Cameroon & Henan Jianye)

Yves Bissouma (Mali & Lille)

Khalid Boutaib (Morocco & Yeni Malatyaspor)

Yacine Brahimi (Algeria & Porto)

Essam El Hadary (Egypt & Al Taawoun)

Junior Kabananga (DR Congo & Astana)

Fackson Kapumbu (Zambia & Zesco)

Naby Keita (Guinea & RB Leipzig)

Ali Maaloul (Tunisia & Al Ahly)

Sadio Mane (Senegal & Liverpool)

Moussa Marega (Mali & Porto)

Victor Moses (Nigeria & Chelsea)

Youssef Msakni (Tunisia & Al Duhail)

Michael Olunga (Kenya & Girona)

Fabrice Ondoa (Cameroon & Sevilla)

Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns)

Thomas Partey (Ghana & Atletico Madrid)

Mohamed Salah (Egypt & Liverpool)

Mbwana Samata (Tanzania & Genk)

Jean-Michael Seri (Cote d'Ivoire & Nice)

Percy Tau (South Africa & Mamelodi Sundowns)

Bertrand Traore (Burkina Faso & Lyon)

William Troost-Ekong (Nigeria & Bursaspor)



Giocatore africano dell'anno - gioca in Africa



Nasr Eldin Ahmed (Sudan & Hilal Obeid)

Junior Ajayi (Nigeria & Al Ahly)

Karim Aouadhi (Tunisia & CS Sfaxien)

Aristide Bance (Burkina Faso & Al Masry)

Alkhaly Bangoura (Guinea & Etoile du Sahel)

Achraf Bencharki (Morocco & Wydad Athletic Club)

Jeremy Brockie (New Zealand & Supersport)

Fawzi Chaouchi (Algeria & MC Alger)

Oussama Darfalou (Algeria & USM Alger)

Muaid Ellafi (Libya & Ahly Tripoli)

Tady Etekiama (DR Congo & AS Vita)

Ahmed Fathi (Egypt & Al Ahly)

Dean Furman (South Africa & Supersport United)

Sylvain Gbohouo (Cote d'Ivoire & TP Mazembe)

Tarek Hamed (Egypt & Zamalek)

Fackson Kapumbu (Zambia & Zesco)

Saber Khalifa (Tunisia & Club Africain)

Taha Yassine Khenissi (Tunisia & Esperance)

Ali Maaloul (Tunisia & Al Ahly)

Ayman Majid (Morocco & FUS Rabat)

Ben Malango (DR Congo & TP Mazembe)

Aymen Mathlouthi (Tunisia & Etoile du Sahel)

Mohamed Meftah (Algeria & USM Alger)

Sabelo Ndzinisa (Swaziland & Mbabane Swallows)

Denis Onyango (Uganda & Mamelodi Sundowns)

Mohamed Ounnajem (Morocco & Wydad Athletic Club)

Elsamani Saadeldin (Sudan & Al Merreikh)

Saladin Said (Ethiopia & Saint George)

Geoffrey Serunkuma (Uganda & KCCA)

Percy Tau (South Africa & Mamelodi Sundowns).