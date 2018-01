La Panini ha realizzato 5 figurine extra della raccolta “Calciatori 2017-2018”. Queste figurine sono destinate a completare il “Film del Campionato”, la sezione speciale dell’album che dà spazio ai protagonisti e ai momenti salienti della stagione dall’inizio fino ai verdetti finali. Le nuove figurine celebrano il Napoli “Campione d’Inverno”, e l’attaccante blucerchiato Fabio Quagliarella, “veterano del gol” che ha già raggiunto il traguardo delle 15 reti in stagione. Figurine speciali anche per il portiere del Benevento Alberto Brignoli, “bomber a sorpresa” nella partita contro il Milan dello scorso dicembre, per il centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic per l’“alto rendimento” tenuto finora in campionato e per il capitano del Napoli Marek Hamsik per il suo “record di gol in azzurro”.



La collezione “Calciatori 2017-2018” comprende quest’anno 746 figurine di grande formato su giocatori e squadre di Serie A TIM e Serie B ConTe.it, oltre alla presenza di Serie C, Serie D e Serie A Femminile. L’album di 128 pagine conserva il grande formato inaugurato con successo nella scorsa edizione: la copertina è realizzata con trattamenti speciali ed è caratterizzata dall’immagine di un pallone tenuto da due mani e contenente le foto di top players del campionato in corso.