Giovedì 2 marzo God Save The Wine unisce le due grandi passioni degli italiani nel contesto del Fashion Foodballer.



Attorno a questo locale per gli amanti del calcio ma non solo, si sono riuniti piano piano tanti protagonisti del mondo del pallone fiorentino e italiano e non è difficile pensare che la passione che anima questi protagonisti dello sport abbia trovato sfogo anche nel vino, altro elemento imprescindibile della cultura e del vivere italiano come e più del calcio stesso.



25 euro cena a buffet e tutti gli assaggi

INFO E PRENOTAZIONI > prenotarsi via mail a: info@firenzespettacolo.it - riceverete conferma scritta



Vini protagonisti



Fattoria Sant’Appiano (Barberino Val d’Elsa)



​KURT HAMRIN

Numero 7 Kurt Hamrin IGT Toscana 2011

Numero 7 Toscana IGT Sangiovese

Barbaresco DOCG Hamrin

Franciacorta DOCG Hamrin



Villa Giuliana Franciacorta



DANIELE BONERA

Franciacorta DOCG Satén

Franciacorta DOCG Brut



La Rimessa (Montaione, FI)



LUCIANO SPALLETTI

Bordocampo IGT Toscana 2015 Sangiovese e Merlot



La Giuva (Valpolicella, VR)



ALBERTO MALESANI

Il Valpo Valpolicella DOC 2014

Amarone della Valpolicella DOCG 2013



Le Casematte (Messina, ME)



ANDREA BARZAGLI

Le Casematte Faro DOC 2014

Rosematte Rosè 2016



Azienda agricola Dainelli



DARIO DAINELLI

Red IGT Toscana 2015



Società Agricola San Leolino



ALESSANDRO GAMBERINI

La Fonte Sangiovese in purezza VDT

Casariccio Chianti DOCG 2015

Il Cinque Igt Toscana 2013 Sangiovese Cabernet Merlot



Pietro Zardini (Valpolicella, VR)



DAMIANO TOMMASI

Amarone della Valpolicella Classico “Anima Candida” DOCG 2011

Ripasso della Valpolicella “17” DOC 2013



Pratum Coller Flero (Bs)



ANDREA PIRLO

Arduo 2015

Nitor 2015 - 2016

Redeo 2015



BODEGA INIESTA

Corazón Loco Blanco

Corazón Loco Tinto

Finca El Carril Hechicer



MENù



- panzanella

- trippa alla Fiorentina

- covaccino con mortadella di prato

- polpo su crema di ceci

- farinata di cavolo nero

- Cecina con fonduta di parmigiano

- carciofi, gamberi e burattata

- polpette FFB

- coccoli con lardo di colonata

- risotto di zucca e stracciatella

- pane arabo farcito (burrata, prosciutto crudo e burrata)

- gnocchi al burro e pasta d'acciughe

- tiramisù



FASHION FOODBALLER - Firenze – Piazza Strozzi 14r - 340 8495986 - ore 19.31 - fashionfoodballer.com