Arsene Wenger non ha intenzione di cederlo, ma la super offerta del Manchester City potrebbe mettere a dura prova l’Arsenal sul futuro di Alexis Sanchez. I Citizens sono pronti a sborsare 75 milioni di euro per l’affare last minute, cifra che - in attesa di riscontri da parte della società londinese - ha convinto i bookmaker a rivedere le quote sulla squadra di Sanchez a fine mercato. In lavagna, riporta Agipronews, l’Arsenal è ancora primo, ma con un’offerta che è passata da 1,40 a 2,00. Vicinissimo il City, che invece è balzato da 4,00 a 2,50. Rimane in piedi pure l’ipotesi Manchester United, anche se i Red Devils sono più lontani, a 5,50.