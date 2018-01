In campo, per beneficenza. Calciomercato.com quando c'è da tirare calci a un pallone prova sempre a dire la sua, se ci si abbina la beneficenza ancora di più. E ieri sera, a Milano, una rappresentativa della nostra redazione ha sfidato la Nazionale Hip-Hop, attivissima, sempre, ad aiutare i più deboli: il #giocaconnoi del martedì sera è appuntamento fisso per fare del bene e, come recita la loro home page, "Prendiamo a calci un pallone qui per distribuire carezze in ogni altro luogo del mondo". In questo caso, nello specifico, si è deciso di sostenere "Più Unici che Rari Onlus".



Ed è così, che dalle 20 alle 21, il nostro Alessandro Di Gioia regala Momenti di Gioia sul campo, che Shade col suo mancino va bene, bene... e anche benissimo, che Marchesi da esperto di futsal fa sentire la sua voce in campo e fuori, che Ted Bee gioca da marcatore vecchi tempi, che Mazay si muove in ritmo perfetto coi suoi compagni... e si potrebbe andare avanti fino all'infinito. Il campo, illuminato, di sera, regala sempre un qualcosa di poetico. Ieri ha regalato qualcosina in più. La partita, per la cronaca, è finita 8-5 per la nostra redazione (foto Ph Federico Grego). Ma il risultato non conta. Ed è bello così. Grazie a Michele Michelazzo e alla "sua" Nazionale Hip-Hop. Calciomercato.com fa sempre il tifo per voi!