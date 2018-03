Obiettivo Lazio per la prossima finestra di calciomercato: rinforzarsi. Fabian Ruiz è finito nel mirino della Lazio. Gli agenti del giocatore stanno valutando tutte le offerte e le piazze in ballo, vorrebbero la Champions per il proprio assistito, oltre ad un contratto che li accontenti.



DETTAGLI - Martedì il giocatore del Betis, che quest’anno è sceso in campo in 15 gare di campionato, è andato anche a segno con l‘Under 21 spagnola nella sfida contro l’Estonia. Come riporta il Corriere dello Sport, i suoi agenti guardano all'Italia per la sua prossima esperienza, con particolare attenzione alla Lazio. Il suo costo si aggira attorno ai 27 milioni di euro, clausola rescissoria fissata dal contratto firmato a gennaio. Una cifra alta, che la Lazio spenderà solo se certa dell'assoluta bontà dell'operazione.