L’annuncio è arrivato nella notte sul profilo Twitter del Barcellona, ma l’acquisto di Angel Di Maria è stato smentito poco dopo. Colpa di un gruppo hacker che ha subito confessato il “misfatto”, ma la storia tra il calciatore argentino e i blaugrana potrebbe presto diventare reale. In Spagna le prime pagine dei giornali sono dedicate proprio alla trattativa tra l’ala del Psg e la società catalana, e anche sulle lavagne internazionali c’è un evidente fermento, visti i significativi cambiamenti nelle scommesse sulla squadra del giocatore a fine mercato. In quota, riferisce Agipronews, il Psg è ancora la prima scelta, a 1,40, ma è notevole il taglio dell’offerta per il passaggio al Barça, sceso da 7,00 a 2,75 in poche ore. Tramonta definitivamente, invece, l’ipotesi Inter, lontana a 21 volte la posta.