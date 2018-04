In casa Juventus il calciomercato impazza, si prepara la ricostruzione del prossimo anno, a partire dal fondamentale ruolo del portiere. Il futuro di Gigi Buffon è ancora incerto, il polacco Wojciech Szczesny rimane l’unico sicuro di un posto. Per il posto di vice parte il casting: il nome di Marchetti, portiere biancoceleste, sembrava destare interesse nei salotti di calciomercato, ma piano piano sta sfumando.



FUTURO TRA I PALI – Il futuro tra i pali potrebbe essere Emil Audero, portiere classe 1997 in prestito dalla Juventus al Venezia: nella squadra di Pippo Inzaghi, in Serie B, sta facendo bene, potrebbe tornare alla base, alla Juventus, nella prossima finestra di calciomercato e far sfumare così una possibile destinazione, molto gradita, per Federico Marchetti, al margine del progetto biancoceleste.