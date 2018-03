Il vice di Szczesny viene dalla Lazio? In casa Juve ci si interroga sul futuro di Buffon, ma si guarda al futuro. Szczesny sarà il n.1 del futuro, ma la Juventus guarda in giro in cerca di un possibile 12. Pau Lopez, portiere rivelazione dell'Espanyol in Liga, in scadenza di contratto, vuole giocare titolare. La Juve dovrà cercare altrove. CASA LAZIO - Allegri potrebbe decidere di guardare in casa Lazio: conosce Marchetti dai tempi del Cagliari, si fida di lui. Come riporta Tuttosport, potrebbe decidere di puntare sul suo ex giocatore per la panchina. Consigli potrebbe essere l'alternativa.