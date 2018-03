La Lazio guarda in Brasile, occhi puntati sul nuovo gioiellino del Gremio, Everton Sousa Soares, 22 anni, ala sinistra. E’ compagno di Luan (classe 1993), seconda punta seguita dai biancocelesti. Everton e Luan giocano spesso assieme nel 4-2-3-1, la Lazio li ha puntati da tempo.



LO SCENARIO - Il nome di Everton è arrivato a febbraio dal Brasile: "La Lazio ha fatto un’offerta di 30 milioni per lui", lo assicurava Radio Bandeirantes. L'offerta è sembrata subito troppo alta (cifra mai spesa dalla Lazio), poi i dettagli: Everton è gestito da Gilmar Veloz. Che è conosciuto in casa Lazio: nell'estate di Bielsa, Lotito e Tare provarono a chiudere con lui per Pato, pallino del tecnico argentino, non se ne fece nulla, troppo alte le richieste dell'attaccante. Dal Brasile Gilmar è stato chiaro: "Everton? Ha due richieste dall’Inghilterra. Un interesse della Lazio? Sì, è possibile", sono state le sue parole. Una cosa è certa: per prendere Everton e Luan bisognerà mettere mano al portafogli, forse con il budget gonfiato da una o due cessioni eccellenti...