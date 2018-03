Non solo Romagnoli, il calciomercato Lazio comincia a riempirsi di nomi, vista la partenza certa di de Vrij, possibile di Milinkovic Savic. Il ds Tare sta lavorando sotto banco per portare alla Lazio i rinforzi giusti. Sul suo taccuino è finito Fabian Ruiz, centrocampista del Betis: secondo i media inglesi e spagnoli, il centrocampista 21enne sarebbe finito nel mirino di Tare e non solo.



OBIETTIVO CENTROCAMPO - A centrocampo è Ruiz il nome che Tare sta visionando: 189 cm, U21 spagnola, Ruiz piace molto anche allo Stoke City, che avrebbe iniziato già i colloqui con il Betis. Per portarlo a Roma Tare dovrà lanciare l'assalto il prima possibile, bruciando la concorrenza.