Il calciomercato è fatto anche di sogni di difficile realizzazione: in casa Lazio l'obiettivo è complicato, ha nome e cognome, Alessio Romagnoli. Giovane, laziale, di grande prospettiva. Con l'addio di de Vrij Tare dovrà sistemare la difesa e prendere un giocatore di livello, un pezzo grosso.



CALCIOMERCATO LAZIO - Per questo sul taccuino del ds il nome di Romagnoli è segnato con il rosso, come riporta il Corriere dello Sport. I contatti tra il patron biancoceleste e l’ad Fassone sono frequenti. Se il Milan non dovesse arrivare in Champions, potrebbe essere costretto a cedere qualche giocatore di rilievo. E se la Lazio dovesse cedere ad una super cifra Milinkovic avrà la possibilità di accontentare i rossoneri. I tifosi della Lazio già lo apprezzano, sarebbe un colpo d'immagine pazzesco: Alessio Romagnoli alla Lazio, solo un sogno?