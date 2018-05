La Lazio si vuole rinforzare nel prossimo calciomercato, e vuole attingere... dalla nazionale del futuro. A pochi giorni dalla fine del campionato cominciano a spuntare nomi per la prossima sessione di calciomercato. I nomi caldi del calciomercato Lazio sono quelli di Baselli e Cristante.



CALCIOMERCATO LAZIO - Il primo piace già dalla scorsa estate e a Torino la società ha potuto monitorarlo da vicino. Il Torino avrebbe rifiutato i primi approcci, ma l'interesse resta vivo. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’ invece in estate potrebbe arrivare proprio il centrocampista azzurro. Tare stravede anche per Cristante, anche se ha un prezzo molto elevato. Base d'asta 30 milioni, in caso di partenza di Milinkovic la dirigenza biancoceleste potrebbe decidere di virare proprio su Cristante.