La Lazio resta vigile sul mercato. La società vuole cautelarsi in caso di partenza di Milinkovic per un'offerta imprescindibile, ha già alcuni nomi sul taccuino, sta studiando tutte le opzioni. Per sostituire un giocatore così importante potrebbe servire un colpaccio da almeno trenta milioni. Due nomi su tutti, come riporta il Corriere dello Sport: Bryan Cristante dell‘Atalanta o Fabian Ruiz del Betis Siviglia. Il loro cartellino vale più o meno la stessa cifra, tutti e due sono molto appettiti: sul centrocampista della Dea ci sono Roma e Inter, mentre per il classe ’96 sono molti i club spagnoli e inglesi vigili.



CALCIOMERCATO LAZIO – La Lazio si sta muovendo, con una certezza: Bryan Cristante a fine stagione lascerà l’Atalanta. Lo ha confermato il suo procuratore, Giuseppe Riso, tempo fa: “Bryan si sposterà a fine stagione, ormai è un calciatore di livello internazionale. Il futuro si deciderà al momento giusto, la Lazio è tra i club che può prenderlo: è un talento già rodato in serie A, di giocatori italiani c’è sempre bisogno.”