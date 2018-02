Il calciomercato non finisce mai. O meglio, in altri paesi finisce domani. La Lazio potrebbe approfittarne per cedere, sfoltire la rosa, per accontentare chi finora non ha avuto spazio. A fare le valigie potrebbe essere il brasiliano Mauricio. Secondo i media polacchi, il brasiliano sarebbe vicino al Legia Warszawa.



TRASFERIMENTO LAST MINUTE - Sarebbe un trasferimento last-minute: il calciomercato polacco chiude domani, il Legia avrebbe scelto Mauricio per rinforzare la difesa. Il brasiliano è fuori dal progetto tecnico di Inzaghi nonostante il reintegro in rosa, dopo la gara di andata contro il Napoli. La Lazio in piena emergenza l'aveva richiamato in gruppo, senza poi utilizzarlo con continuità. In Polonia ne sono certi: Mauricio potrebbe finire al Legia. Che a quel punto cederebbe Dąbrowski, proprio per fargli spazio.