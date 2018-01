Il 2017 si è chiuso con numeri da record in tema di calciomercato. Nell'ultimo anno solare, i club hanno fatto segnare un nuovo primato spendendo 6370 milioni di dollari per i trasferimenti dei calciatori. Una cifra mai raggiunta in precedenza, con un aumento del 32% rispetto ai 4800 milioni del 2016. Probabilmente un effetto dello storico trasferimento del brasiliano Neymar dal Barcellona al Paris Saint-Germain, il più costoso di sempre, per 222 milioni di euro (circa 276 milioni di dollari).



La Fifa ha reso noti i numero, raccolti dal sistema di trasferimenti internazionali, il Fifa Global Transfer Market Report, grazie alla collaborazione di 211 federazioni affiliate con oltre 7000, specificando che nel 2017 ci sono stati 15.624 trasferimenti che hanno coinvolto 13.415 giocatori di 181 nazionalità. L'organo internazionale ha specificato che i 6370 milioni riguardano solamente il 16% dei trasferimenti, con il restante 84% dei calciatori che si è trasferito gratuitamente. La Premier League resta il campionato che spende di più con 1600 milioni di dollari; il doppio rispetto alla Francia.