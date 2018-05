Un ex Lazio sbarca a Milano. No, non si tratta dei gioiellini della squadra di Inzaghi, niente Milinkovic o Luis Alberto. Potrebbe arrivare al Milan l'ex Keita, pronto a tornare in Italia. EX LAZIO - Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo rossonero Mirabelli avrebbe cenato con l’agente di André Silva per discutere di un possibile scambio che porterebbe il portoghese a Monaco e l’ex biancoceleste Keita in maglia rossonera. L'ultima parola spetta a Gattuso, in cerca di un attaccante in grado di trascinare la squadra.