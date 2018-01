Le porte del Melià si chiuderanno alle 23 del 31 gennaio, mettendo fine alla sessione di calciomercato invernale in Italia. La chiusura delle operazioni avviene però con diversa tempistica in altri Paesi. In Germania lo stop avverrà alle 18 di mercoledì, in Turchia la chiusura è prevista alle 22. Ci sarà tempo fino alle 23.59, un'ora dopo il gong di Milano, per Inghilterra, Spagna, Francia, Grecia e Olanda.



Rimanendo in Europa, da segnalare la chiusura in Portogallo nella notte tra il primo e il due febbraio (alle 0.59), la Svizzera che si ferma il 15 febbraio e la Russia che lascia spazio fino al 24 febbraio alle 23.59. Tra i campionati che si svolgono nell'anno solare, le trattative si chiudono il 28 febbraio in Cina e il primo maggio per la MLS statunitense.