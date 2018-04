Il difensore dell'Atalanta Mattia Caldara ha parlato ai microfoni di Premium Sport commentando il pareggio per 0-0 con l'Inter: "Volevamo aggredire l'Inter per metterla in difficoltà, poi sono usciti loro. Però è un punto importante. Sono riuscito a bloccare Mauro Icardi ma è anche merito dei miei compagni che mi hanno aiutato sui cross sapendo quanto è forte in area".



JUVE - "La Juve in Champions? Han dimostrato di essere una squadra molto importante, giocare in quel modo a Madrid non è da tutti. Peccato per la fine ma sono contento per loro".