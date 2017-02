A giudicare dalle prestazioni che sta offrendo domenica dopo domenica, non ci sono più dubbi: Mattia Caldara sarà un punto fermo della retroguardia bianconera del futuro. La soluzione adottata dalla dirigenza juventina si sta rivelando vincente: acquistare il baby atalantino per portarlo a Torino non prima del 30 giugno 2018, in modo tale che adesso possa continuare a crescere nell'Atalanta dei miracoli di Gasperini. Anche nella vittoria di ieri contro il Cagliari, il giovane difensore classe '94 ha disputato una partita impeccabile, nonostante avesse un cliente scomodo come Borriello da controllare. Di questo passo, tra l'altro, non è escluso che la Juve possa pensare di portarlo in bianconero già a partire dalla prossima stagione, anticipando così di un anno il suo approdo a Torino.