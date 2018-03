Secondo quanto riportato da Bergamo Post , lo staff medico della Juventus si sarebbe messo in contatto con i colleghi dell'Atalanta per un consulto sulle condizioni di Mattia Caldara , costretto ancora ai box per il problema alla schiena che lo tormenta da inizio stagione. Qualche settimana fa per il centrale bergamasco si era pensato addirittura a una soluzione chirurgica, ma in questo momento l'orientamento è quello di proseguire con la terapia conservativa. Caldara , in prestito alla corte di Gasperini , è destinato a rientrare alla Juventus in estate.