Il difensore del Werder Brema, Luca Caldirola, ha parlato ai mcirofoni di Fox Sport del suo futuro: "Voglio giocare, altrimenti non sono soddisfatto. L'estate scorsa ho rinnovato il contratto con il Werder perché dicevano di puntare su di me. Oggi però credo che sia io che la società abbiamo preso la decisione sbagliata. Avessi fatto qualcosa di sbagliato sarebbe un conto, ma non sono davvero riuscito a giocare. Tornare in Italia? Perché no, mi piacerebbe. Ma sono aperto a qualunque soluzione. La cosa importante per me è sentirmi bene e giocare".